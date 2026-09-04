Mafalda, Patoruzú y El Eternauta se encuentran para celebrar el Día de la Historieta

En el marco del Día H (Día de la Historieta Argentina), el Taller de Cómic Egoss realizará durante septiembre una programación especial con distintas actividades participativas. La primera será este viernes 4, de 18 a 20, en el Complejo de Bibliotecas y Archivos de Salta, ubicado en Belgrano 1002.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Luis Castro, profesor del taller, explicó que la propuesta tendrá como protagonistas tres obras que recrean encuentros entre reconocidos personajes de la historieta argentina. “La idea es el encuentro de distintos personajes de la historieta argentina”, explicó Castro.

Entre las escenas habrá un cruce entre El Cazador y Boogie el Aceitoso en un bar, mientras que otra de las ilustraciones mostrará a Nippur de Lagash compartiendo unos mates con Inodoro Pereyra.

“Las tres obras están en blanco y negro, la idea es proponerle a la gente que venga, que ayude a pintarlas, a intervenirlas” detalló y agregó que también se entregará a cada participante un “globo de diálogo” para que expresen sus opiniones sobre películas, series, cómics y mangas.

Una vez terminadas, las intervenciones serán conservadas por el taller para incorporarlas a su muestra anual, prevista para noviembre. “Las vamos a guardar y les vamos a poner algún soporte más para presentarlas en la muestra de Fanzine en noviembre”, explicó Castro.

A lo largo de su trayectoria, el Taller de Comic Egoss ya acumula más de 70 publicaciones independientes, una producción que continuará este año con los nuevos trabajos.

Un taller abierto durante todo el año

Castro explicó que Egoss funciona durante todo el año y que no es necesario incorporarse al inicio del ciclo. “La gente se va sumando en el momento que quiere”, animó.

La propuesta apunta a brindar conocimientos básicos sobre historieta mediante ejercicios que combinan dibujo y escritura, independientemente de la experiencia previa de cada participante. “Algunos vienen con nociones bastante avanzadas de dibujo, otros vienen a aprender y otros vienen por el tema de la narración”, explicó.

Además, adelantó que después de las celebraciones del Milagro realizarán una “suelta de portadas” creadas por los alumnos, incorporando personajes argentinos como Mafalda, Nippur y personajes de El Eternauta.