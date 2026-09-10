Este jueves en Cara a Cara

El ciclo conducido por Mario Ernesto Peña reúne los hechos periodísticos más trascendentes de esta semana. Análisis y opinión con especialistas.
Cara a Cara10/09/2026

Cara a Cara Jueves (6)

Este jueves 10 de septiembre, Mario Ernesto Peña entrevista a Federico Mangione, ministro de Salud Pública; y a Carolina Romano Buryaile, especialista en Relaciones Internacionales

A las 22 por Aries, Multivisión y Somos Salta.

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