A continuación, compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.
Este jueves en Cara a Cara
Cara a Cara10/09/2026
El ciclo conducido por Mario Ernesto Peña reúne los hechos periodísticos más trascendentes de esta semana. Análisis y opinión con especialistas.
Este jueves 10 de septiembre, Mario Ernesto Peña entrevista a Federico Mangione, ministro de Salud Pública; y a Carolina Romano Buryaile, especialista en Relaciones Internacionales
A las 22 por Aries, Multivisión y Somos Salta.
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