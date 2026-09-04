Dib Ashur cuestionó el modelo de Milei: “El perdedor de la economía argentina es el 50%”

El ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, cuestionó con dureza el rumbo económico del Gobierno nacional y sostuvo que la gestión de Javier Milei concentra su mirada en las finanzas, mientras deja relegadas áreas vinculadas con la producción, el empleo y el desarrollo.

En Cara a Cara, Dib Ashur planteó que la economía no puede reducirse al equilibrio financiero, la deuda o el funcionamiento de los mercados.

“Esto es finanza pura. Economía tiene que ver con los puestos de trabajo, con el desarrollo, con el desarrollo armónico, con la distribución del ingreso y con un montón de otras cosas”, afirmó.

El funcionario señaló que en el esquema actual no observa una política con suficiente peso para sectores como agricultura, producción o industria. “No ves un Ministerio de Agricultura, un Ministerio de la Producción, un Ministerio de Industria, una Secretaría de Industria con fuerza. No se discuten esos temas”, sostuvo.

A partir de esa lectura, Dib Ashur identificó a los sectores que, según su análisis, están quedando rezagados.

“El perdedor dentro de la economía argentina es el 50%”, afirmó, y mencionó dentro de ese grupo a la industria, el comercio, la construcción, el turismo y otros servicios locales.

La crítica económica estuvo acompañada por cuestionamientos políticos directos a Milei. Dib Ashur sostuvo que el Presidente “no tiene la visión estratégica que tiene que tener un presidente” y agregó que, a su criterio, “le falta humanidad”.

También planteó que dentro del Gobierno nacional existen otros actores con fuerte influencia en las decisiones y consideró que Milei “no gobierna realmente” de manera aislada. Según explicó, observa distintos grupos alrededor del Presidente con capacidad de intervenir en la orientación política y económica de la gestión.

Dib Ashur aprovechó además para marcar una diferencia con la visión libertaria sobre el Estado y la obra pública. Señaló que la sociedad sí demanda infraestructura, hospitales, viviendas, rutas y servicios públicos eficientes.

“Yo creo que la gente sí quiere obra pública”, sostuvo, y mencionó entre otros ejemplos las viviendas en construcción, el puente de Vaqueros, la Ruta 34, la ampliación del Hospital San Bernardo y la Ciudad Judicial de Orán.

El ministro también defendió el rol de los trabajadores estatales vinculados con educación, salud y seguridad. Señaló que una cosa es cuestionar estructuras ineficientes y otra muy distinta deteriorar los ingresos de docentes, médicos, enfermeros o policías.

De esta manera, Dib Ashur planteó una crítica integral al modelo nacional: cuestionó el peso que tienen las finanzas dentro de la política económica, reclamó mayor atención sobre la producción y defendió un esquema con presencia estatal, obra pública y mejores condiciones para los sectores vinculados con la economía real.