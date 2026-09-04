Avenida Belgrano: Durand aclaró qué pasará con los bicicleteros y adelantó nuevos cambios

La avenida Belgrano tendrá cambios en iluminación, bicicleteros, paradas y sectores peatonales. El Municipio también prevé reparar tramos de veredas deterioradas y ganar espacio donde hoy resultan demasiado angostas.

El intendente de Salta, Emiliano Durand, explicó en Cara a Cara con Mario Ernesto Peña que uno de los objetivos es mejorar la circulación de personas con dificultades de movilidad y reducir obstáculos sobre las veredas.

También serán reubicados los estacionamientos para bicicletas que hoy ocupan sectores de avenida Belgrano. El intendente aclaró que no serán eliminados, sino trasladados para mantener un espacio para ciclistas sin entorpecer la circulación.

El plan incluye además nuevos paradores, iluminación y cambios en cruces como Mitre y Zuviría, además de ampliaciones de vereda en sectores del pasaje Zorrilla. “No es hacer solo la avenida”, resumió Durand al explicar que buscan mejorar al mismo tiempo la circulación peatonal y vehicular.