Avenida Belgrano: Durand aclaró qué pasará con los bicicleteros y adelantó nuevos cambios

El intendente Emiliano Durand adelantó en Cara a Cara que el plan sobre Belgrano también alcanzará a avenida San Martín, dos corredores clave de la Capital.
 
Cara a Cara04/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

DURAND 4

La avenida Belgrano tendrá cambios en iluminación, bicicleteros, paradas y sectores peatonales. El Municipio también prevé reparar tramos de veredas deterioradas y ganar espacio donde hoy resultan demasiado angostas.

El intendente de Salta, Emiliano Durand, explicó en Cara a Cara con Mario Ernesto Peña que uno de los objetivos es mejorar la circulación de personas con dificultades de movilidad y reducir obstáculos sobre las veredas.

También serán reubicados los estacionamientos para bicicletas que hoy ocupan sectores de avenida Belgrano. El intendente aclaró que no serán eliminados, sino trasladados para mantener un espacio para ciclistas sin entorpecer la circulación.

El plan incluye además nuevos paradores, iluminación y cambios en cruces como Mitre y Zuviría, además de ampliaciones de vereda en sectores del pasaje Zorrilla. “No es hacer solo la avenida”, resumió Durand al explicar que buscan mejorar al mismo tiempo la circulación peatonal y vehicular.

Te puede interesar
Cara a Cara Jueves (3)

Este jueves en Cara a Cara

Cara a Cara03/09/2026
El ciclo conducido por Mario Ernesto Peña reúne los hechos periodísticos más trascendentes de esta semana. Análisis y opinión con especialistas.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail