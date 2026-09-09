Prevención del suicidio: Salta refuerza los equipos de salud mental en el interior

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, el secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, destacó la importancia de fortalecer los equipos profesionales en distintos puntos de Salta como una de las acciones para ampliar el acceso a la atención y prevención.

Durante los últimos tres años se incorporaron 51 nuevos profesionales de salud mental en diferentes puntos de la provincia. A ellos se suman actualmente otros 11 residentes que, una vez finalizada su etapa formativa, se integran a servicios del interior, con el objetivo de avanzar en una atención más descentralizada.

“Frente a esto, ha sido importante el trabajo de reforzar equipos de salud mental en distintos puntos de la provincia, con la incorporación de nuevos profesionales”, señaló Teruel al referirse a las acciones adoptadas luego del incremento de las tasas de suicidio registrado durante 2025.

El funcionario indicó que los registros más recientes del sistema público muestran una reducción en los eventos notificados. “Los datos que manejamos en el sistema de salud pública del primer semestre del año 2026 vuelven a marcar un descenso de más de un 25 por ciento en los eventos notificados de suicidio”, precisó.

En ese contexto, Teruel remarcó que la prevención requiere tanto del acceso a la atención profesional como del acompañamiento de familiares, amigos y otros integrantes del entorno. “Es fundamental que podamos estrechar las redes de contención, los lazos sociales, la escucha activa, una presencia que no juzga, sino que acompaña, y que de estos temas podamos hablar”, sostuvo.

Teruel explicó que la descentralización busca que las personas puedan encontrar una primera respuesta cerca de su lugar de residencia. En ese esquema, los centros de salud y las salitas barriales constituyen el primer punto al que se puede acudir para solicitar asistencia.

“El centro de salud, la salita del barrio, es un lugar que tiene que ser la referencia para poder acudir a pedir ayuda y acceder a las primeras atenciones”, indicó. En caso de requerirse una atención de mayor complejidad, desde el primer nivel se realizan las derivaciones correspondientes.

Para situaciones de urgencia o emergencia, también se encuentran disponibles las guardias de los hospitales generales de la provincia. A través del Sistema de Emergencias 911 se puede solicitar la intervención de una ambulancia del SAMEC y, cuando se trate de una urgencia vinculada a salud mental, activar la asistencia del equipo especializado.