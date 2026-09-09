Crearán el Sistema Municipal de Preparación Institucional ante Emergencias y Catástrofes

El Concejo Deliberante de la Ciudad aprobó el proyecto de ordenanza que establece la creación del Sistema Municipal de Preparación Institucional ante Emergencias y Catástrofes.

Al respecto, el concejal Gustavo Farquharson señaló que Salta se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico y que esto amerita que la Municipalidad elabore herramientas que protejan a la gente.

No obstante, informó que el INPRES ha registrado 25 eventos sísmicos en todo el país entre ayer martes y este miércoles; 11 de esos eventos tuvieron lugar en Salta, alertó.

“No podemos evitar las catástrofes, pero podemos estar mejor preparados y decidir cómo responder ante ellas. Lo que busca el proyecto es una formación permanente de los agentes municipales, que estén los protocolos y los lugares de evacuación, que haya equipos de emergencia que estén a cargo de los trabajos, y llevar adelante simulacros.

Para el concejal, es necesario que Salta alcance el nivel de planificación que tienen provincias como Mendoza y San Juan, sociedades donde se ha naturalizado la formación respecto a eventos sísmicos.