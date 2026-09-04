Salta tiene US$50 millones para desarrollar polos tecnológicos

El ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, confirmó que la Provincia cuenta con US$50 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya adjudicados para avanzar en el desarrollo de polos tecnológicos destinados a vincular conocimiento, producción y nuevas actividades económicas.

En Cara a Cara, el funcionario explicó que la iniciativa busca insertar a Salta dentro de una red de centros tecnológicos que ya funcionan o se desarrollan en distintas provincias del país.

“El desarrollo viene por el conocimiento y por los polos tecnológicos, y por agregarle valor a las distintas cosas”, sostuvo.

Según detalló, estos espacios podrían trabajar sobre áreas muy diversas. En el sector agropecuario mencionó la clonación de plantas, la robotización de procesos productivos y herramientas destinadas a mejorar los rindes de los cultivos.

En salud, señaló que existen investigaciones locales vinculadas con biocontroladores para combatir larvas del dengue, Chagas y bacterias, y consideró que esos desarrollos científicos deben ser potenciados.

El proyecto también contempla actividades vinculadas con producción audiovisual, postproducción, gaming, programación, automatización, robótica y exportación de servicios.

Dib Ashur destacó que Salta ya tiene empresas que prestan servicios al exterior y puso como ejemplo a Accenture, que cuenta con trabajadores salteños dentro de ese esquema.

Otro de los ejes estará puesto en la minería. El ministro sostuvo que el desarrollo minero no debe limitarse a la extracción de recursos, sino que debe generar capacidades en áreas como geología, manejo del agua, química, producción, perforación y tecnología.

“La minería no tiene que ser de enclave. La minería no tiene que ser solamente extractiva”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el objetivo es que la actividad minera genere, además de empleo directo, otras actividades económicas capaces de sostener el desarrollo de la provincia en el futuro.

“Tiene que generar una cuestión de otra actividad económica que te genere desarrollo futuro. Y eso no es otra cosa que conocimiento”, señaló.

Dib Ashur precisó que el polo tecnológico de la ciudad de Salta estará ubicado detrás del Club Universitario, frente a la CONEA y junto a la Universidad Nacional de Salta, dentro de una zona vinculada a investigación y desarrollo.

La Provincia también avanza con otro polo tecnológico en San Antonio de los Cobres, donde ya se realizó la apertura de sobres para avanzar con el proyecto.

Para financiar esta estrategia, Dib Ashur aseguró que Salta dispone de US$50 millones del BID ya adjudicados, destinados al desarrollo de estos centros.

La apuesta oficial busca así utilizar el crecimiento de actividades como la minería para generar conocimiento, tecnología y servicios que puedan sostener nuevas fuentes de empleo y producción más allá de la extracción de recursos naturales.