Biciperegrinos recorrerán más de 150 kilómetros hasta la Catedral: “Es un desafío espiritual y físico”

Foto de archivo.

La celebración en honor al Señor y Virgen del Milagro moviliza cada año a cientos de peregrinos que recorren largas distancias hacia la Catedral. Entre ellos están quienes realizan el camino en bicicleta, una peregrinación que combina la preparación física con la fe y que requiere además una importante organización para transitar por las rutas hasta Salta Capital.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Candelaria Uriburu Arias contó que este año se sumará en Fraile Pintado a la peregrinación que parte el viernes, a las 7.30, desde Colonia Santa Rosa. Desde allí, su recorrido será de alrededor de 150 kilómetros en dos jornadas. “Es un desafío físico, aparte de espiritual”, resumió.

Si bien anda en bicicleta desde hace años, Candelaria explicó que intensificó su entrenamiento para afrontar el recorrido y remarcó que una experiencia de estas características requiere preparación. “Nosotros es una cuestión de fe. En este caso también estamos pidiéndole a nuestro cuerpo que haga un montón de kilómetros por una promesa, por agradecimiento, entonces hay que acompañar y no hay que ser inconsciente”, expresó.

También hizo hincapié en la responsabilidad que implica circular en bicicleta por la ruta. “Hay que ser consciente de que es un riesgo andar en bici, en ruta, es un riesgo para uno mismo, para los ciclistas que van, para la gente de apoyo, para los vehículos que no tienen nada que ver con la promesa que tiene uno”, sostuvo.

Por otro lado, destacó la logística que acompaña todo el trayecto. “Hay un montón de gente que tiene que llevar las mochilas, las cámaras de la bici por si pasa algo, comida, carpas, es mucha, mucha logística”, relató.

En lo personal, Candelaria eligió sumarse a la peregrinación desde Colonia Santa Rosa luego de una primera experiencia de asistencia “Me junté con los peregrinos a pie de Colonia Santa Rosa, me junté desde Aunor y los acompañé a la Catedral, y ahí dije: ‘El año que viene lo hago’”, recordó.

Aquella celebración estuvo atravesada por un pedido personal. “El año pasado me tocó entrar, y me emociono cuando lo digo, entré de rodillas a la Catedral pidiendo, por favor, salud”, contó. Dos días después de la procesión, según relató, recibió la respuesta que esperaba. “Así como yo, muchísima gente va a agradecer y a pedir, que creo que es lo que más nos moviliza a todos”.