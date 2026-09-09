Colectas de sangre en los barrios: hasta el 30% de las personas controladas tiene anemia

Entre el 20% y el 30% de las personas controladas durante las colectas que realiza Hemoterapia presentan cuadros de anemia, según advirtió Claudia Basile, jefa del servicio del Hospital San Bernardo.

La médica explicó por Aries que en las campañas no solo se promueve la donación de sangre. También se realizan determinaciones de grupo sanguíneo y dosajes de hemoglobina, que permiten detectar posibles cuadros anémicos. “Estamos saliendo mucho a colectas en los barrios, en los distintos CICs, y determinamos un 20 o un 30 por ciento de personas que están con un cuadro de anemia”, señaló.

Basile aclaró que la anemia puede responder a distintas causas, entre ellas falta de hierro, déficit de vitaminas, gastritis, hipotiroidismo u otras patologías, por lo que remarcó la importancia de los controles.

Este miércoles, en el marco del Milagro, el Servicio de Hemoterapia del Hospital San Bernardo instaló un puesto en Mitre y España, donde realiza promoción de la donación, grupo sanguíneo y dosaje de hemoglobina entre las 9 y las 13.

La especialista explicó además que el hospital cuenta actualmente con buen stock de sangre, aunque la demanda sigue siendo alta. “Estamos transfundiendo mucho, tenemos muchos pacientes”, sostuvo y pidió colaboración especialmente a quienes tienen familiares que ingresarán a cirugías programadas.