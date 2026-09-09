La salud pública pierde médicos de carrera por los bajos sueldos: “Con la pasión no alcanza”

Los bajos salarios están empujando a médicos con años de formación y experiencia a abandonar la salud pública, advirtió el cirujano Francisco Aguilar, jefe de Cirugía Torácica del Hospital San Bernardo. Como ejemplo, señaló que un profesional con 25 años dentro de un hospital público y a cargo de un servicio puede percibir alrededor de $1,4 millones. “Eso es una vergüenza”, sostuvo en diálogo con Pasaron Cosas.

Aguilar planteó que el deterioro salarial lleva décadas y volvió poco atractivo al empleo público para los profesionales. “Los sueldos se han quedado” y “no es atractivo hoy el sector público desde el punto de vista del sueldo”, afirmó. También reconoció una dificultad propia del sector médico para canalizar el conflicto: “Los médicos no sabemos hacer eso. Tampoco podemos, ¿no? Uno no puede cerrar un hospital”.

El problema, advirtió, ya tiene una consecuencia concreta: médicos formados están dejando los hospitales para concentrarse en la actividad privada. “La pasión llega un momento que tenés que pagar muchas cosas a fin de mes. Decís: ‘Bueno, con la pasión no me alcanza’. Entonces muchos médicos se van de la salud pública”, afirmó.

Aguilar aseguró que conoce profesionales que abandonaron completamente el sector estatal pese a tener trayectoria y capacitación. “Vas perdiendo médicos muy importantes en los hospitales”, señaló, y aclaró que el fenómeno no se limita a Salta. “Amigos míos que hacían salud pública han dejado salud pública y se dedican exclusivamente a la actividad privada. ¿Por qué? Porque los sueldos son muy malos”.