Hasta seis juicios por abuso sexual por día en Salta: el 80% de las víctimas son mujeres y menores

La fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Verónica Simesen de Bielke, advirtió sobre la magnitud de los delitos contra la integridad sexual que llegan a la Justicia salteña y aseguró que en Ciudad Judicial puede haber cinco o seis juicios por abuso sexual en una sola jornada.

En N&N por Aries, la fiscal señaló que este tipo de delitos representa una parte importante de los casos que actualmente tramitan los fiscales y llegan a juicio.

“Por día puede haber cinco o seis juicios de abuso sexual”, afirmó.

Simesen de Bielke agregó que el 80% de las víctimas son mujeres, niñas y adolescentes, mientras que los agresores son hombres. También remarcó que, en muchos casos, existe un vínculo cercano entre víctima y victimario: “Es el padre, es el hermano, es el tío, es el sobrino”, sostuvo.

La fiscal también advirtió que una parte importante de estos hechos permanece oculta durante mucho tiempo. Explicó que, en situaciones de abuso, muchas víctimas demoran en denunciar y que incluso dentro de las propias familias pueden aparecer resistencias o intentos de silenciar lo ocurrido.

Además, puso el foco en las consecuencias psicológicas que dejan estos delitos. Señaló que el daño no siempre es visible, pero puede tener tal gravedad que ya existen condenas por lesiones graves derivadas del daño psíquico causado a las víctimas.