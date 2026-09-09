Medicamentos para adelgazar: ANMAT renovó la alerta por inyectables vendidos de forma ilegal

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) amplió la alerta por la venta ilegal de productos inyectables que contienen péptidos, algunos promocionados para bajar de peso y mejorar el metabolismo, y advirtió que no cuentan con autorización sanitaria en Argentina.

El organismo informó que continúa detectando su comercialización a través de plataformas de venta online y WhatsApp. Entre las sustancias ofrecidas aparecen Retatrutide, BPC-157, TB-500, GHK inyectable, Ipamorelin/CJC-1295, MOTS-S, Epitalon, Semax/Selank, Melanotan II, AOD-9604 y DSIP. Ninguna de estas presentaciones detectadas está aprobada por ANMAT como especialidad medicinal.

Uno de los casos que genera mayor preocupación es la retatrutide, promocionada en distintos sitios por su supuesto potencial para controlar el peso, aumentar la saciedad y regular el consumo calórico. ANMAT ya había advertido en agosto que la sustancia continúa en etapa de investigación clínica y que todavía no están demostradas su seguridad y eficacia para estos usos.

La autoridad sanitaria remarcó que, al tratarse de productos de origen desconocido y sin controles oficiales, no puede garantizarse qué contienen realmente, en qué condiciones fueron elaborados ni cómo fueron conservados. Por esa razón, su utilización representa un potencial riesgo para la salud.

El nuevo alerta se produce en medio del crecimiento de la demanda de medicamentos e inyectables asociados al descenso de peso. ANMAT recomendó evitar la compra de productos medicinales fuera de los canales habilitados y consultar siempre con profesionales de la salud antes de iniciar este tipo de tratamientos.