Bajaron los cuadros respiratorios en Salta, pero advierten por el Milagro

Los cuadros respiratorios registraron una disminución en las últimas semanas en la ciudad de Salta, aunque profesionales de la salud recomiendan mantener los cuidados ante el cambio de temperaturas y la gran concentración de personas que se espera durante las celebraciones del Milagro.

La médica Paula Herrera explicó en Pelo y Barba por Aries, que actualmente se observan menos consultas, aunque los casos que llegan presentan síntomas más marcados, principalmente vinculados con gripe e influenza. “Sí notamos una disminución, pero sabemos que hay un momento en que va a haber mucha aglomeración de gente”, señaló.

La profesional advirtió que la concentración de personas durante el Milagro puede favorecer la circulación de virus respiratorios y recordó que, después de las celebraciones, suele registrarse un aumento de los casos. También aclaró que el frío no genera directamente las enfermedades, aunque los cambios de temperatura pueden aumentar la vulnerabilidad frente a las infecciones.

Herrera recomendó mantener la vacunación al día, prestar atención a la aparición de síntomas y evitar la automedicación. Según indicó, durante el año circularon distintos cuadros gripales, mientras que los casos de COVID-19 fueron considerablemente menores.

Con el inicio de las actividades centrales del Milagro, la recomendación es sostener las medidas de prevención para evitar que la baja actual de consultas derive en un nuevo repunte después de las celebraciones.