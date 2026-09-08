COVID: Argentina detectó los primeros tres casos de la variante BA.3.2

Argentina detectó por primera vez tres casos de la variante BA.3.2 del SARS-CoV-2, identificados en residentes de la provincia de Buenos Aires mediante el sistema de vigilancia genómica de la ANLIS Malbrán.

El hallazgo fue incorporado al último Boletín Epidemiológico Nacional. Las muestras fueron tomadas entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026 y, entre 21 genomas secuenciados, tres correspondieron a BA.3.2, equivalentes al 14% del conjunto analizado.

Uno de los pacientes necesitó internación debido a comorbilidades previas, aunque los tres evolucionaron favorablemente. Por el momento, no existe evidencia que indique que este linaje produzca cuadros más graves que otras variantes actualmente en circulación.

BA.3.2 desciende de Ómicron BA.3 y fue identificada inicialmente en Sudáfrica en noviembre de 2024. La Organización Mundial de la Salud la mantiene clasificada como Variante Bajo Monitoreo (VUM). Antes del hallazgo argentino ya había sido registrada en distintos países de América.

La OMS sostiene que las variantes actualmente bajo monitoreo, incluida BA.3.2, no muestran hasta ahora un riesgo adicional para la salud pública respecto de otros linajes de SARS-CoV-2 en circulación.

El Ministerio de Salud mantendrá la vigilancia epidemiológica y genómica para seguir su eventual expansión, transmisibilidad y comportamiento. El hallazgo, por ahora, forma parte del monitoreo habitual del virus y no implica un cambio en la situación epidemiológica del país.