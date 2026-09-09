Sico y Jama abren este miércoles, pero advierten por nieve y vientos de hasta 125 km/h

Los principales pasos fronterizos de Salta permanecen habilitados este miércoles 9 de septiembre, aunque Defensa Civil pidió especial precaución para quienes viajen hacia Chile por las bajas temperaturas, la presencia de nieve y los fuertes vientos registrados en la zona cordillerana.

El Paso de Sico funciona de 9 a 19, con una mínima de -3 °C, máxima de 5 °C y viento de hasta 101 km/h. Las autoridades advirtieron por acumulación de nieve sobre la calzada y recomendaron llevar cadenas y equipamiento invernal. En tanto, Socompa permanece habilitado únicamente para tránsito ferroviario, con probabilidad de aguanieve y ráfagas de hasta 125 km/h.

El Paso de Jama opera de 9 a 19.15, aunque también se solicita circular con mucha precaución. Defensa Civil recomendó verificar las condiciones antes de iniciar el viaje, conducir a velocidad reducida y atender las indicaciones del personal apostado en los cruces.

Hacia Bolivia, los pasos se encuentran operativos. Aguas Blancas por chalanas funciona de 7 a 19, mientras que el Puente Internacional de Aguas Blancas, Salvador Mazza y Los Toldos permanecen habilitados las 24 horas. En esos sectores se esperan condiciones mayormente soleadas, con vientos de entre 26 y 34 km/h.

El cruce Paraguay–Misión La Paz está habilitado de 7 a 20, con una temperatura máxima prevista de 32 °C. Allí se recomienda prever posibles demoras por filas, circular con precaución y contar con toda la documentación requerida.

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad, con vuelos nacionales e internacionales conforme a cronograma y sin restricciones informadas en los accesos, estacionamiento y terminales.