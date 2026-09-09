Seguimiento, La Ciénaga y plan candado: así cercaron a “Camboya”

La Policía de Salta ya seguía los movimientos de Jonatan Jordan “Camboya” Peloc antes del operativo que terminó con su recaptura y tenía identificado el vehículo que utilizó durante su desplazamiento por La Ciénaga, confirmó el secretario de Seguridad, Ignacio Vilchez.

En Pelo y Barba por Aries, el funcionario explicó que la búsqueda llevaba meses y que los investigadores tenían información sobre los lugares por los que podía moverse el prófugo. “Se tenían indicios de dónde podía estar, cómo se estaba moviendo”, señaló.

Vilchez detalló que el martes se produjo “el primer golpe en lo que es La Ciénaga” y que luego la Policía desplegó un plan candado que terminó con Peloc localizado cuando, según la hipótesis oficial, buscaba dirigirse hacia Jujuy. “Se pudo dar con el habido queriéndose fugar, entendemos, para la provincia de Jujuy”, afirmó.

El secretario agregó un dato hasta ahora no conocido: el vehículo abandonado en La Ciénaga ya estaba bajo investigación. “Era un vehículo que estaba bajo la investigación, así que ya lo veníamos siguiendo”, sostuvo.

Tras la captura, Peloc fue trasladado a la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas y quedó nuevamente a disposición de la Justicia junto al hombre detenido con él.