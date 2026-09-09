Caso Loan: el juicio sigue este miércoles con tres testimonios clave

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa este miércoles 9 de septiembre en Corrientes con una nueva audiencia en la que declararán tres testigos vinculados con momentos centrales de la investigación.

Desde las 9, el Tribunal Oral Federal de Corrientes tiene previsto escuchar a María Soledad Duarte, una vecina que presenció el hallazgo de uno de los botines del niño; a una perito que participó de los primeros rastrillajes y allanamientos; y a un hombre que intervino en la búsqueda junto al imputado Antonio Benítez.

La audiencia llega después de una jornada de fuerte impacto en el juicio. El martes declaró Laudelina Peña, tía de Loan y una de las acusadas, quien pidió perdón por haber dado versiones falsas durante la investigación y sostuvo que la hipótesis de un supuesto accidente había sido impulsada por su anterior abogado. También mencionó a otros imputados como personas que podrían saber qué ocurrió con el niño.

El debate oral comenzó en junio y tiene a 17 imputados en el proceso general, aunque siete de ellos enfrentan específicamente la acusación por la sustracción y ocultamiento de Loan. El niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, cuando tenía cinco años, en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio.

La Justicia intenta reconstruir qué ocurrió durante las primeras horas posteriores a la desaparición y determinar el grado de responsabilidad de cada acusado. A más de dos años del caso, el paradero de Loan continúa sin conocerse.