De Alta Tensión a La Caldera: quién es “Camboya” Peloc y por qué era uno de los prófugos más buscados

Jonatan Jordán Peloc, alias “Camboya”, volvió este martes a quedar en manos de la Justicia después de permanecer prófugo durante cinco meses tras escapar de la Alcaidía General de Salta. Su nombre, sin embargo, ya estaba ligado desde antes a una de las investigaciones más graves de los últimos años en la zona oeste de la Capital: un ataque a tiros ocurrido en barrio Alta Tensión que terminó con un joven muerto, otras personas heridas y hasta un perro alcanzado por los disparos.

El hecho que llevó a Peloc ante la Justicia ocurrió el 15 de noviembre de 2024. Según la investigación fiscal, durante una reunión familiar con niños y un pelotero instalado en la vereda se produjo un primer conflicto después de que uno de los involucrados arrojara piedras contra una mujer. En ese contexto, los investigadores sostienen que Peloc apareció con un arma de fuego, profirió amenazas y luego se retiró.

Horas más tarde, siempre de acuerdo con la acusación, Peloc habría regresado acompañado por otros hombres y armado. El grupo habría efectuado disparos primero al aire y luego hacia viviendas, personas y transeúntes mientras avanzaba desde el domicilio de Peloc hacia el pasaje Boedo.

Como consecuencia del ataque, un joven de 24 años recibió un disparo en el tórax y murió posteriormente en el Hospital San Bernardo. Otro hombre, de 32 años, sufrió una herida de arma de fuego en una pierna y una tercera persona resultó gravemente lesionada tras recibir un golpe en la cabeza. Durante la balacera también murió un perro por un disparo.

La investigación encontró 18 vainas servidas en la escena y avanzó con testimonios, cámaras de seguridad, pericias balísticas y químicas, análisis forenses, intervenciones telefónicas y tareas de vigilancia. Por el caso fueron detenidos otros tres hombres, mientras Peloc permaneció inicialmente prófugo y llegó a tener una orden de captura nacional e internacional.

Finalmente fue localizado e imputado por una extensa lista de delitos. Entre ellos aparecen amenaza con arma, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por arma de fuego en grado de tentativa, homicidio simple en grado de tentativa, portación ilegítima de arma de guerra y actos de crueldad animal agravados, todos bajo la modalidad de concurso real. Las imputaciones corresponden a la acusación fiscal y deberán ser resueltas judicialmente.

Su primera captura tampoco resultó sencilla. Los investigadores lo detectaron mientras circulaba en motocicleta sin patente por la zona oeste de la ciudad. Tras un seguimiento hasta el loteo Tierra Mía, sobre la ruta provincial 99, Peloc habría intentado escapar saltando medianeras y huyendo a pie, hasta que finalmente fue reducido.

Pero el caso volvió a quedar abierto el 4 de abril, cuando “Camboya” escapó de la Alcaidía General. Desde entonces se activó una búsqueda que, según el ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, “no cesó desde ese día”.

Durante los cinco meses siguientes, la Brigada de Investigaciones siguió distintas pistas sobre sus movimientos. Avellaneda sostuvo este martes que la fuerza ya manejaba información concreta: “Teníamos indicios, teníamos pistas que estábamos siguiendo”, afirmó tras el operativo.

La búsqueda terminó en inmediaciones de Campo Alegre, en La Caldera, donde Peloc fue recapturado junto a otro hombre mientras se desplazaban en motocicleta. El ministro indicó que el acompañante sería presuntamente hermano del prófugo, aunque su identidad y vínculo debían ser confirmados.

Avellaneda agregó otro elemento sobre los movimientos previos a la detención: “Aparentemente tenían intenciones de trasladarse hacia la provincia de Jujuy”. Peloc quedó nuevamente a disposición de la Justicia y el funcionario solicitó su traslado inmediato a la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas.

Así, el recorrido judicial de “Camboya” pasó de una acusación por una balacera fatal en Alta Tensión, una primera captura y su imputación, a la fuga de la Alcaidía y cinco meses de búsqueda, hasta su recaptura este martes en La Caldera.