“La gente no vuelve ni a palo”: Urtubey advirtió que el peronismo necesita una nueva alternativa

Juan Manuel Urtubey confirmó que trabaja en un nuevo armado peronista con proyección nacional y presencia en Salta, y sostuvo que la provincia atraviesa un “fin de ciclo”. El exgobernador aseguró que el objetivo es construir primero una propuesta de gobierno y postergar la discusión por las candidaturas.

“Queremos llegar al momento de la presentación de las alianzas el año que viene con una propuesta de gobierno”, explicó en Pelo y Barba por Aries. Mencionó dentro de esas conversaciones a sectores vinculados con Axel Kicillof, el kirchnerismo, Sergio Massa, Sergio Uñac y el peronismo cordobés, entre otros.

Urtubey advirtió que el peronismo no recuperará apoyo simplemente repitiendo fórmulas anteriores. “O nosotros construimos un proyecto de futuro mucho más grande, inclusive en términos de representación social, o la gente no vuelve ni a palo a votar al peronismo”, afirmó.

En el plano provincial anticipó presencia de su espacio en los municipios y aseguró: “Está claro que estamos frente a un fin de ciclo”. Además, tomó distancia del Partido Justicialista salteño: “El Partido Justicialista local se conformó de esa manera para acompañar las políticas liberales de Milei, que no tienen nada que ver con el peronismo. Por eso creo que el peronismo camina por otros carriles”.