Urtubey por la nueva deuda de Salta: “Dejen de usarme de excusa, me fui hace siete años”

El exgobernador Juan Manuel Urtubey defendió la posibilidad de que Salta se endeude para financiar obras públicas, pero cuestionó que el oficialismo provincial utilice obligaciones originadas durante su administración para justificar el nuevo endeudamiento aprobado por Diputados.

“Me parece legítimo que lo hagan, pero que dejen de usarme de excusa a mí, que me fui hace siete años del Gobierno”, sostuvo en Pelo y Barba por Aries.

Urtubey aseguró que cuando asumió la Gobernación, en diciembre de 2007, la deuda provincial representaba el 73% de los recursos anuales, mientras que al finalizar su gestión había descendido al 45%.

“Cuando yo me fui, representaba el 45% de los ingresos. Quiere decir que bajó la deuda”, afirmó, y planteó que esa relación entre obligaciones e ingresos permite comparar períodos pese a la inestabilidad monetaria argentina.

El exmandatario no cuestionó que el actual Gobierno recurra nuevamente al crédito. Por el contrario, sostuvo que las grandes obras habitualmente necesitan financiamiento y recordó que la administración provincial también tomó préstamos con organismos internacionales. “No está mal si van a hacer una obra (...) este Gobierno tomó deuda con la CAF, con el BID, con el Banco Mundial, con los fondos fiduciarios. Ahora lo va a tomar emitiendo título”, señaló.

También respondió a quienes atribuyeron al Plan Bicentenario la necesidad de refinanciar obligaciones. Urtubey insistió en que su administración dejó una situación de deuda proporcionalmente menor a la que recibió y disparó: “¿Por qué me usan de excusa? Porque yo soy el responsable hasta de la muerte de Kennedy para este Gobierno, porque no se puede hacer cargo de que hay deficiencia en la gestión”.