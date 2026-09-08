Violencia familiar: hallaron 27 kilos de marihuana y no descartan allanamientos

El oficial principal Ezequiel Puca explicó por Aries que todavía no se determinó el destino de la droga. La pesquisa busca establecer posibles vínculos con otras personas o domicilios.
 
Policiales08/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

SECUESTRO DE DROGA

La investigación por 27 kilos de marihuana secuestrados en barrio Convivencia continúa abierta y podría derivar en nuevos allanamientos si aparecen otros domicilios o personas relacionadas con la droga, explicó por Aries el oficial principal Ezequiel Puca.

El procedimiento había comenzado por una situación completamente distinta: un llamado al Sistema de Emergencias 911 por violencia intrafamiliar. Al ingresar al domicilio, los policías detectaron la presencia de estupefacientes y dieron intervención al personal especializado. 

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Puca señaló que se encontraron alrededor de 27 o 28 paquetes y que todavía no está determinado si la sustancia tenía como destino la comercialización. “Se presume que posiblemente sería para comercialización”, indicó, aunque aclaró que ese punto deberá establecerse durante la investigación.

A partir del volumen incautado, la pesquisa busca ahora determinar si existen conexiones con otros hechos, personas o inmuebles. Puca sostuvo que por el momento no hay otros allanamientos en marcha, pero que los avances de la causa podrían generar nuevas medidas.

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