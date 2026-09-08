Cinco mil policías y videovigilancia: así será el operativo por el Milagro

El operativo de seguridad por el Milagro 2026 contará con 5.000 policías, que serán distribuidos entre las distintas etapas de las celebraciones religiosas, el acompañamiento de peregrinos y la procesión central del 15 de septiembre.

El esquema fue definido durante una reunión encabezada por el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, junto al secretario de Seguridad, Ignacio Vilchez, el jefe de Policía, Walter Toledo, y el subjefe Guido Burgos.

La cobertura fue organizada en cuatro fases operativas e incluye tareas en el micro y macrocentro, la Catedral Basílica, la procesión de las Sagradas Imágenes, la renovación del Pacto de Fidelidad y la desconcentración de fieles.

Para la jornada central del 15 de septiembre, el recorrido procesional será dividido en 26 sectores de responsabilidad, con pulmones de seguridad destinados a garantizar corredores de evacuación y acceso para ambulancias y otros servicios de emergencia.

También se instalarán puestos de socorro, controles de acceso, vallados preventivos y cordones de honor, además de monitoreo permanente mediante cámaras de videovigilancia en sectores estratégicos del recorrido y en el parque San Martín.

El operativo no se concentrará únicamente en Capital. Las áreas operativas, investigativas y unidades especiales reforzarán patrullajes en la ciudad y zonas aledañas, mientras que en el interior provincial se brindará acompañamiento policial a los grupos de peregrinos que se movilicen hacia la Catedral.

La cobertura será coordinada con el Sistema de Emergencias 911, Defensa Civil, SAMEC, Gendarmería Nacional, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, áreas municipales y el Arzobispado de Salta.