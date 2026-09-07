Secuestran más de 12 mil dosis de marihuana en Tartagal

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas, secuestró más de 12 mil dosis de marihuana y detuvo a tres personas, mayores de edad, en el marco de un procedimiento realizado en Tartagal.

La intervención se concretó durante un control vehicular efectuado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del ingreso al paraje Virgen de la Peña. En ese contexto, efectivos especializados detectaron que los ocupantes de un automóvil transportaban sustancias estupefacientes, procediendo a su demora y al secuestro de la droga.

Como resultado de las tareas investigativas, desarrolladas posteriormente por la División Investigaciones contra la Narcocriminalidad Tartagal, se incautaron un total de 12840 dosis de marihuana.

La investigación permitió además realizar allanamientos en inmuebles ubicados en los barrios San Silvestre, 40 Viviendas y Roberto Romero, donde se secuestraron más de 5000 pesos bolivianos y otros elementos de interés para la causa.