Acudieron por un llamado al 911 por violencia familiar y descubrieron 27 kilos de marihuana

La Policía secuestró más de 27 kilos de marihuana en barrio Convivencia tras acudir por un llamado al 911 por violencia familiar. Hay un joven detenido.
Policiales08/09/2026

SECUESTRO DE DROGA

La Policía de Salta, por medio de efectivos de Seguridad Urbana y de la Dirección General de Drogas Peligrosas, incautó más de 27 kilos de marihuana en un domicilio de barrio Convivencia, durante un procedimiento originado a partir de una alerta al Sistema de Emergencias 911 por un incidente familiar.

Los efectivos ingresaron al inmueble con autorización de la propietaria y localizaron en el interior de una habitación dosis de marihuana. En ese contexto, un hombre de 26 años fue detenido.

WhatsApp Image 2026-09-07 at 20.15.00Por error de una Oficina Judicial, exfuncionario condenado no pudo pedir la domiciliaria

La sustancia secuestrada arrojó un peso de 27,836 kilogramos, equivalente a 111.344 dosis. Además, se secuestraron dinero en efectivo, celulares y demás elementos de interés para la causa.

La intervención quedó a cargo de la Justicia Federal.

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