La investigación derivó en allanamientos, realizados en distintos barrios de la ciudad. Interviene la Fiscalía Federal de Tartagal.
Acudieron por un llamado al 911 por violencia familiar y descubrieron 27 kilos de marihuana
Policiales08/09/2026
La Policía secuestró más de 27 kilos de marihuana en barrio Convivencia tras acudir por un llamado al 911 por violencia familiar. Hay un joven detenido.
La Policía de Salta, por medio de efectivos de Seguridad Urbana y de la Dirección General de Drogas Peligrosas, incautó más de 27 kilos de marihuana en un domicilio de barrio Convivencia, durante un procedimiento originado a partir de una alerta al Sistema de Emergencias 911 por un incidente familiar.
Los efectivos ingresaron al inmueble con autorización de la propietaria y localizaron en el interior de una habitación dosis de marihuana. En ese contexto, un hombre de 26 años fue detenido.
La sustancia secuestrada arrojó un peso de 27,836 kilogramos, equivalente a 111.344 dosis. Además, se secuestraron dinero en efectivo, celulares y demás elementos de interés para la causa.
La intervención quedó a cargo de la Justicia Federal.
Te puede interesar
Sucedió a principios del mes de agosto, cuando dos personas llegaron a bordo de una motocicleta y uno de ellos disparó contra un inmueble familiar. No se registraron personas lesionadas.
Los operativos de Seguridad Vial se realizaron en distintos puntos de la provincia. Hubo controles de alcoholemia y fiscalización de documentación.
Créditos hipotecarios: los desembolsos casi se redujeron a la mitad y el Gobierno sale a fondear a los bancosPoliciales06/09/2026
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fondeará a los bancos para ampliar los préstamos. El mercado todavía está 25% por debajo de 2018 y 2019.
Presunta estafa por un traslado policial: investigan a una agente y a un hombre
Ivana ChañiPoliciales06/09/2026
La causa se inició por la promesa de gestionar un traslado dentro de la fuerza. Investigan a una agente y a un hombre por presunta estafa y extorsión.
Recuperaron 34 cartones robados del Bingo Materno Infantil
Ivana ChañiPoliciales06/09/2026
La Policía vinculó al detenido con dos hurtos ocurridos entre viernes y sábado. También secuestraron una motocicleta y otros elementos.
Lo más visto
Nieve y hielo complican rutas en Salta: exigen precaución para circular por Los Andes
Ivana ChañiSalta07/09/2026
Defensa Civil advirtió condiciones adversas en distintos puntos de la provincia. En Los Andes, cuatro rutas provinciales requieren cuidados por nieve y heladas.
SAETA: Empresas solo garantizan servicio hasta el Milagro
Victoria López NúñezSalta07/09/2026
Las subconcesionarias aseguran que les adeudan cerca del 74% de julio. Sin liquidez para combustible, evalúan recortar frecuencias nocturnas.
Salta cedió por 20 años un inmueble a Gendarmería para alojamiento y tareas operativas
Ivana ChañiSalta07/09/2026
El predio provincial ya era utilizado por la fuerza para alojar personal destacado en la zona y realizar tareas administrativas.
Los vecinos de los barrios Finca Independencia, Manantial Sur, 26 de Marzo y Calchaqui 2 deberán sacar a la vereda los elementos en desuso que puedan acumular agua.
Voto unánime a favor de la jueza de Las Pailas que desalojó 44 y no cuatro hectáreas
Silvia NoviaskyJudiciales07/09/2026
Declararon inadmisible el pedido de Jury de Enjuiciamiento contra la magistrada María Fernanda Diez Barrantes. La decisión del Jurado de Enjuiciamiento fue unánime.