Detuvieron a dos hombres por disparar contra una vivienda en San Lorenzo

El fiscal penal 2 del distrito Centro, Esteban Martearena, a través de la delegación San Lorenzo, imputó de forma provisional a dos hombres mayores de edad, como coautores de los delitos de abuso de arma y daños en concurso real, previstos en los artículos 104 y 183, en función del artículo 55 del Código Penal.

La intervención de la Fiscalía inició a partir de la denuncia radicada por un hecho ocurrido el pasado 3 de agosto por la noche, en una vivienda de San Lorenzo.

Allí, según consta en las actuaciones, dos personas llegaron a bordo de una motocicleta y uno de ellos efectuó dos disparos contra el inmueble. Los proyectiles impactaron en el portón de ingreso y en la puerta de vidrio de una habitación, donde se encontraba uno de los moradores.

Uno de los proyectiles fue encontrado en la almohada de la cama y no se registraron personas lesionadas.

La tareas realizadas por personal de la División Investigaciones Oeste, entre las que se cuenta reconstruir el recorrido previo y posterior de la motocicleta mediante registros fílmicos, análisis de comunicaciones y amenazas previas recibidas por uno de los integrantes de la familia, permitió identificar a los sospechosos.

Durante un allanamiento realizado el pasado 3 de septiembre, se secuestraron teléfonos celulares, llaves de vehículos, un automóvil, una motocicleta, cascos, prendas de vestir y otros elementos de interés para la investigación.

Cabe destacar que a uno de los imputados se le secuestró sustancia estupefaciente durante el allanamiento, por lo que se dio intervención a la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.