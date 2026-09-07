Artesanos salteños podrán acceder a microcréditos de hasta $3 millones

Artesanos de Salta podrán acceder a microcréditos de hasta $3 millones destinados a la compra de elementos necesarios para su actividad. Este martes 8 de septiembre, a las 10, se realizará una charla informativa en el Mercado Artesanal.

“Son pequeños microcréditos de hasta 3 millones de pesos, con una tasa anual del 7,5%. Es bajísima para las tasas que se manejan hoy con las entidades bancarias”, detalló la jefa de Desarrollo Artesanal, Florencia Tolava, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries-.

Además del monto máximo, quienes accedan al financiamiento tendrán un período inicial de tres meses de gracia. Una vez cumplido ese plazo comenzará la devolución del crédito, que podrá realizarse en hasta 12 cuotas.

“Muchas veces necesitan comprar insumos o maquinaria para complementar y mejorar sus herramientas”, indicó. En ese sentido, sostuvo que la iniciativa responde a necesidades planteadas por los propios artesanos y artesanas.

La charla de este martes estará dirigida principalmente a quienes se encuentren en Salta Capital. Para los artesanos del interior que no puedan asistir presencialmente, se habilitó una instancia de inscripción para acceder a la información sobre la línea de financiamiento.

Tolava precisó que actualmente el Programa de Desarrollo Artesanal cuenta con 2.044 artesanos registrados en la provincia y que continúan recibiendo solicitudes para obtener el carnet que los acredita dentro del sector. “El programa de la Provincia trabaja con artesanos que tienen carnet, han sido auditados y reconocidos como artesanos”, explicó la funcionaria.