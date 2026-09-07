La investigación derivó en allanamientos, realizados en distintos barrios de la ciudad. Interviene la Fiscalía Federal de Tartagal.
Salta: detectaron más de 1.200 infracciones y 88 conductores alcoholizados
Policiales07/09/2026
Los operativos de Seguridad Vial se realizaron en distintos puntos de la provincia. Hubo controles de alcoholemia y fiscalización de documentación.
Los controles viales realizados en distintos puntos de la provincia de Salta dejaron más de 1.200 infracciones y permitieron detectar a 88 conductores con alcoholemia positiva.
Los operativos incluyeron controles de documentación, fiscalización vehicular y test de alcoholemia en rutas y distintos puntos de circulación.
Entre las irregularidades constatadas se labraron más de 1.200 actas de infracción, mientras que los controles de alcohol permitieron sacar de circulación a 88 personas que conducían después de haber consumido bebidas alcohólicas.
Los procedimientos forman parte de los controles preventivos que se despliegan en la provincia para detectar incumplimientos a las normas de tránsito y reducir riesgos de siniestros viales.
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