Salta: detectaron más de 1.200 infracciones y 88 conductores alcoholizados

Los controles viales realizados en distintos puntos de la provincia de Salta dejaron más de 1.200 infracciones y permitieron detectar a 88 conductores con alcoholemia positiva.

Los operativos incluyeron controles de documentación, fiscalización vehicular y test de alcoholemia en rutas y distintos puntos de circulación.

Entre las irregularidades constatadas se labraron más de 1.200 actas de infracción, mientras que los controles de alcohol permitieron sacar de circulación a 88 personas que conducían después de haber consumido bebidas alcohólicas.

Los procedimientos forman parte de los controles preventivos que se despliegan en la provincia para detectar incumplimientos a las normas de tránsito y reducir riesgos de siniestros viales.