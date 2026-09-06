Créditos hipotecarios: los desembolsos casi se redujeron a la mitad y el Gobierno sale a fondear a los bancos

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fondeará a los bancos para ampliar los préstamos. El mercado todavía está 25% por debajo de 2018 y 2019.
Policiales06/09/2026

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El Gobierno utilizará $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para fondear a los bancos y ampliar la oferta de créditos hipotecarios destinados a la primera vivienda.

El esquema prevé colocar esos recursos en plazos fijos UVA, en tramos semanales de $200.000 millones. Una vez recibidos los fondos, las entidades tendrán 90 días para volcarlos a nuevos préstamos hipotecarios.

De acuerdo con las estimaciones oficiales citadas por TN, la medida permitiría financiar entre 17.000 y 18.000 operaciones, equivalente a cerca del 40% de las familias que accedieron a un crédito nuevo durante todo 2025.

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El impulso llega en un mercado que, pese a haberse multiplicado por cinco en términos reales desde diciembre de 2023, todavía mantiene un stock 25% inferior al promedio de 2018 y 2019 y mostró una fuerte desaceleración durante 2026.

El propio análisis advierte que el programa funciona como una solución transitoria para que los bancos puedan prestar a largo plazo, pero no resuelve el problema estructural de la falta de ahorro de largo plazo en pesos.

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