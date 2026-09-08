Una tradición de 30 años: Cofruthos volverá a recibir peregrinos

El Mercado COFRUTHOS se prepara para recibir entre 3.000 y 5.000 peregrinos durante las jornadas centrales del Milagro, con un operativo destinado a ofrecer alimentos y un lugar de descanso antes de que los fieles continúen hacia el centro de Salta.

Juan Russo, director de COFRUTHOS, explicó que integrantes del Consejo y colaboradores participan de la organización. “Los recibimos con un refrigerio para que junten energía y puedan seguir al centro”, señaló. Para esta edición, COFRUTHOS analiza incluso ampliar la asistencia alimentaria. “Este año tal vez podamos hacerles sándwiches de milanesa”, anticipó Russo.

La recepción de peregrinos ya forma parte de una tradición del mercado. Russo indicó que la actividad se realiza desde hace entre 25 y 30 años y destacó la emoción que genera acompañar a quienes llegan caminando para participar de la celebración religiosa.

“Es una alegría y una emoción. Es un acto de fe muy grande”, expresó. También reconoció que el operativo representa un gasto importante, aunque aseguró que cada año buscan la manera de colaborar con los peregrinos.