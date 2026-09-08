Quintela avanza en su armado federal y se reunió con una figura de peso en Mendoza

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, mantuvo en Mendoza una agenda de trabajo con el intendente de Maipú, Matías Stevanato, con reuniones políticas, intercambio de experiencias de gestión y contactos con representantes del sector empresarial.

Ambos dirigentes coincidieron en una visión de desarrollo basada en producción, empleo, obra pública, infraestructura, conectividad y un Estado con capacidad de intervención. También compartieron la necesidad de fortalecer las economías regionales, avanzar en procesos de reindustrialización y potenciar actividades como el turismo.

El encuentro tuvo además una lectura política. Quintela viene profundizando vínculos con dirigentes de distintas provincias de cara a la discusión nacional de 2027, mientras que Stevanato aparece como una de las figuras con mayor proyección dentro del peronismo mendocino.

La reunión dejó así una señal de acercamiento entre dos dirigentes con peso territorial y gestión, en momentos en que comienzan a consolidarse vínculos para una eventual construcción federal que busque disputar el rumbo nacional.