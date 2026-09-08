Milani cruzó a Alberto Fernández: “No parecen resignarse a ser olvidados”

El exjefe del Ejército César Milani lanzó una dura crítica contra Alberto Fernández luego de que el expresidente publicara un mensaje en X en defensa de su gestión en materia militar y de política exterior vinculada a Malvinas.

“Lo bien que le haría al país y al peronismo que este señor guardara silencio de una vez por todas”, escribió Milani al responder directamente la publicación de Fernández.

El militar retirado profundizó sus cuestionamientos al recordar la gestión presidencial del dirigente peronista. “Ya tuvo la oportunidad de gobernar y demostró a qué poco podía llegar como presidente”, afirmó, y agregó que algunos dirigentes “no parecen resignarse a ser olvidados”.

Lo bien que le haría al país y al peronismo que este señor guardara silencio de una vez por todas. Ya tuvo la oportunidad de gobernar y demostró a qué poco podía llegar como presidente.

No parecen resignarse a ser olvidados. La ambición de protagonismo, fama y poder parece ser… https://t.co/JTo7gsbwIv — César Milani (@GeneralMilani) September 8, 2026

Milani también apuntó contra lo que consideró una búsqueda de protagonismo del exmandatario. “La ambición de protagonismo, fama y poder parece ser más fuerte que la responsabilidad de entender cuándo es momento de dar un paso al costado”, sostuvo.

Finalmente, planteó que abandonar la exposición pública podría ser una forma de responsabilidad política: “A veces, retirarse de la escena pública no es una derrota sino un último acto de responsabilidad con el país y con el propio movimiento”.

La respuesta llegó después de que Fernández reivindicara en X medidas de su gobierno vinculadas con las Fuerzas Armadas, el FONDEF, FAdeA, Fabricaciones Militares y la política argentina sobre Malvinas, además de cuestionar la compra de aviones militares y defender su postura frente al Reino Unido.