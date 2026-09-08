Baja de imputabilidad: Ya son tres adolescentes denunciados por portar réplicas de armas

Desde que entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil, ya son tres los adolescentes que quedaron denunciados y o demorados por el mismo delito: portar réplica de armas. El primero se dio en Quijano durante el fin de semana pasado cuando en las inmediaciones de la calle Juan Carlos Dávalos un adolescente amenazó a otros adolescentes que salían del colegio. El hecho quedó filmado en imágenes que incorporó la policía a la denuncia radicada por los padres de los alumnos amenazados.

Foto: Policía de Salta

Del Valle de Lerma al norte provincial

El segundo caso involucró a dos adolescentes de 15 y 16 años en Orán, más precisamente en Coronel Cornejo y Egüés, cuando policías del Distrito de Prevención 2 realizaban tareas de patrullaje. Según la propia policía, los jóvenes “mostraron una actitud nerviosa” por lo que dispusieron el control de ambos y dieron con una réplica de arma de fuego, sin cargador ni cartuchos. Los dos adolescentes quedaron a disposición de la justicia.

Estos casos se dan a días de la implementación del Régimen Penal Juvenil que entró en vigencia el 5 de septiembre y que permite juzgar a adolescentes desde los 14 años por delitos penales.