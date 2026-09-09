Entre el 1% y el 2%: el dato que relativiza el peso de las falsas denuncias en Salta

La fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Verónica Simesen de Bielke, advirtió que una denuncia que no logra reunir pruebas suficientes no puede considerarse automáticamente falsa y pidió diferenciar ambas situaciones en medio del debate por el endurecimiento de las penas para quienes denuncien hechos inexistentes.

En N&N por Aries, explicó que jurídicamente una denuncia falsa requiere un proceso específico. “Para que se hable de denuncia falsa hay que iniciar un proceso judicial que establezca que esa denuncia es falsa (…) y que se lo condene. Eso es una denuncia falsa”, señaló.

La fiscal remarcó que muchos hechos de violencia ocurren en ámbitos privados, sin testigos, y que eso puede dificultar la obtención de elementos suficientes para llegar a una condena. “No es lo mismo que yo no tenga testigos que el hecho no haya ocurrido”, afirmó.

También explicó que algunas víctimas abandonan el proceso o se retractan por factores vinculados al propio círculo de violencia. Entre ellos mencionó la dependencia sentimental, afectiva y económica. “Lo cual, vuelvo a repetir, no significa que el hecho sea falso”, sostuvo.

Simesen de Bielke manifestó además preocupación por la posibilidad de que un endurecimiento de las penas genere confusión entre las víctimas. “La gente cree que si hace una denuncia y no tiene la prueba es una denuncia falsa y va a tener un proceso penal y puede ir preso”, explicó, y remarcó que para una sentencia condenatoria debe existir certeza sobre el hecho y la responsabilidad de la persona acusada.

Consultada por los casos en los que directamente se determina que el hecho denunciado no ocurrió, estimó que pueden representar entre el 1% y el 2%, aunque volvió a aclarar que eso no equivale necesariamente a una denuncia falsa en términos jurídicos. “Entre el 1% y el 2% puede llegar a ser de hechos que no han sido reales y han sido simplemente un enojo o alguna circunstancia que venía suscitándose”, indicó.