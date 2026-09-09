La Justicia ordenó investigar la denuncia de Toviggino y dejó abierta la pista de un supuesto complot contra la AFA

La Cámara Federal porteña resolvió que avance la investigación iniciada a partir de una denuncia de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, quien sostiene que existieron maniobras destinadas a perjudicarlo a él y a otros integrantes de la conducción de la AFA, entre ellos Claudio “Chiqui” Tapia.

La Sala I determinó que la presentación quedará en manos del Juzgado Federal N°5 de Comodoro Py, a cargo de María Eugenia Capuchetti. La decisión resolvió una disputa de competencia entre esa magistrada y María Romilda Servini, quien ya tiene abierta otra investigación sobre presuntas operaciones contra la dirigencia de la entidad.

Toviggino denunció un supuesto contacto irregular entre el juez en lo Penal Económico Diego Amarante y funcionarios de ARCA. Según su presentación, el magistrado habría sugerido ampliar una denuncia contra dirigentes de la AFA para incorporar acusaciones más graves. La defensa también cuestionó que esa presentación fuera recibida directamente por el juzgado y no sorteada como una nueva causa. Esas acusaciones deberán ahora ser verificadas judicialmente.

En paralelo, Servini continuará con otra causa que investiga una presunta maniobra para obtener un pendrive perteneciente a Juan Pablo Beacon, exdirigente de la AFA y antiguo colaborador de Toviggino. De acuerdo con la hipótesis denunciada, el objetivo habría sido manipular información sobre la administración de la entidad para utilizarla luego contra sus autoridades.

La Cámara decidió por ahora mantener separados ambos expedientes, al considerar que todavía no existen elementos suficientes para afirmar que los hechos formen parte de una única operación. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de unificar las investigaciones si las pruebas futuras muestran una conexión entre ambas maniobras.

La resolución no confirma la existencia de un complot contra la AFA, sino que habilita a profundizar las medidas para determinar si las irregularidades denunciadas por Toviggino efectivamente ocurrieron y si existe algún vínculo entre los distintos episodios investigados.