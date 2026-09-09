Cayó “Camboya” y ahora van por su entorno: buscan saber quiénes lo ayudaron a escapar

Fotos: Melina Sola

La Sala 1 desarrolló este miércoles la audiencia por la evasión de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, luego de su recaptura. El acceso a la instancia fue restringido y no se permitió escuchar el desarrollo, debido a que se abordarán aspectos de la investigación que requieren reserva.

Durante la audiencia, el Juez Zerdán avanzará con la imputación de Peloc y también de su hermano, quienes contarán con asistencia letrada. En el caso de “Camboya”, será también representado por la defensa de la doctora Saravia.

Peloc llegó a la audiencia bajo una fuerte custodia policial. Se lo observó con el cabello más largo y con un aspecto físicamente deteriorado respecto de imágenes anteriores a su captura.

La audiencia busca avanzar sobre las circunstancias de la evasión y sobre las eventuales responsabilidades de quienes habrían colaborado con Peloc durante el período en el que permaneció prófugo.

Por el carácter reservado de parte de la instancia, hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre los planteos de la Fiscalía ni de las defensas. La expectativa está puesta en las imputaciones que formalice Cerdán y en las medidas que pueda disponer el tribunal una vez concluida la audiencia.