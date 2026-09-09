Las Pailas: cuestionan al Jury por rechazar la denuncia contra la jueza Barrantes

La abogada Verónica Huber cuestionó con dureza la decisión del Jury de Enjuiciamiento de declarar inadmisible la denuncia presentada contra la jueza vinculada al desalojo de la comunidad de Las Pailas, en Cachi, y advirtió que los denunciantes todavía no pudieron acceder a los fundamentos de la resolución.

En diálogo con N&N, Huber explicó que recibieron únicamente una notificación informando el rechazo y que, para conocer la decisión completa, deben presentar un pedido por escrito y en papel. “Nos llegó una notificación diciendo que se declaró inadmisible, sin copia de la sentencia”, señaló, y calificó como absurda la burocracia para acceder a los fundamentos.

La denuncia contra la magistrada se originó por el procedimiento de desalojo realizado en Las Pailas. Los representantes de la comunidad sostienen que una sentencia alcanzaba a una fracción de cuatro hectáreas, mientras que la orden firmada posteriormente comprendió la totalidad de una matrícula de alrededor de 44 hectáreas. Huber remarcó que esa diferencia fue precisamente uno de los puntos centrales del planteo ante el Jury.

La abogada sostuvo que el organismo rechazó la presentación bajo el argumento de que se cuestionaban cuestiones procesales, algo que negó. “El Jury de Enjuiciamiento no quiere entrar en el fondo de la cuestión”, afirmó, al considerar que la denuncia apuntaba específicamente a la actuación de la jueza y no a recursos propios del expediente judicial.

Huber también cuestionó distintas decisiones adoptadas posteriormente dentro del proceso y señaló que la magistrada modificó algunas medidas sin que, desde la perspectiva de la defensa de la comunidad, existieran cambios que justificaran esas decisiones.

Tras el rechazo del Jury, los representantes de Las Pailas anticiparon que continuarán por la vía judicial. Huber confirmó que recurrirán a la Cámara con un planteo de nulidad y que evalúan iniciar una acción posesoria respecto de las cuatro hectáreas alcanzadas por la sentencia original.

“No teníamos ninguna expectativa. Pensábamos que se iban a tomar un poco más de tiempo, no que tan rápidamente iban a lavarle las manos a la jueza”, concluyó la abogada.