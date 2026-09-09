Hoy habrá marcha en Salta y otras provincias para pedir cambio en las leyes sobre "denuncias falsas"

Organizaciones de distintos puntos del país se movilizarán hoy, miércoles 9 de septiembre, en el marco del Día Internacional contra las Falsas Denuncias. La concentración central será frente al Congreso de la Nación durante la tarde. Mientras que en Salta será a las 20 en la plaza 9 de julio.

Bajo la consigna "Faltan condenas a las falsas denuncias", el Frente de Mujeres Argentinas contra las Falsas Denuncias y otras organizaciones reclaman que avance el debate de un proyecto de ley sobre una problemática que consideran prioritaria. El objetivo es endurecer las penas sobre falsa denuncia y falso testimonio, ya previstos en el Código Penal que tienen penas excarcelables.

Las organizaciones sostienen que una denuncia falsa puede generar consecuencias familiares, económicas y judiciales que duran años. "No ponemos en duda la existencia de verdaderas víctimas de violencia. Se trata de reconocer que una denuncia falsa puede destruir vidas", afirmó Andrea Guacci, vocera del Frente.

El debate por las cifras

Según un relevamiento del Observatorio de Género de los Ministerios Públicos Fiscales, las investigaciones por falsas denuncias representaron el 0,09% de más de 8,2 millones de causas analizadas en 17 jurisdicciones entre 2023 y 2025.

El Frente cuestiona ese dato y lo contrapone con una encuesta de YouGov difundida por DAVIA en 2025, según la cual el 11% de los adultos argentinos consultados dijo haber sido falsamente acusado de abuso.

Aunque, se trata de mediciones distintas: una surge de causas judiciales registradas y la otra de percepciones autorreportadas en una encuesta. Para Guacci, esa brecha exige "una investigación profunda y seria".

En el caso de Salta, en tanto, la fiscal de Violencia Familiar y de Género N°1 Verónica Simesen de Bielke aseguró que en el caso de su fiscalía el porcentaje de denuncias falsas es mínimo, apenas el 0.05% de los casos.

Además de Salta, habrá actividades en Córdoba , Mendoza, , Santa Fe, Resistencia, Río Gallegos, Catamarca, San Salvador de Jujuy, Misiones y Río Negro.