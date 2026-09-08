La camioneta del intendente de Salvador Mazza estaba en Yacuiba

La policía boliviana, más precisamente la de Yacuiba a través de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE), pudo recuperar la camioneta Toyota Hilux que pertenece al intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza.

El vehículo estaba a unos 35 kilómetros de Yacuiba, en Villa El Carmen cuando en un patrullaje preventivo los efectivos detectaron que se trataba de un vehículo de características similares al denunciado por el intendente del caliente municipio.

Se confirmó que se trataba de la camioneta de Subelza a raíz de la constatación con el número de chasis. Luis Marcelo Wayar Álvarez era quién circulaba en el vehículo que quedó a disposición del Ministerio Público.

Violento robo

La camioneta fue sustraída desde un lavadero en el que tres hombres que cometido el robo a mano armada y redujeron al empleado del lavadero. Según la reconstrucción de la Fiscalía se identificó a tres hombres: Samuel Limón Álvarez, Jesús Peralta Taceo y Deiby Alexander Torrejón Vera. En el caso de Limón Álvarez pesa una orden de captura nacional e internacional. Mientras que en cuanto a los otros dos sospechosos la justicia asegura que avanza con medidas para establecer sus movimientos a ambos lados de la frontera.