Piden captura internacional para el sospechoso de robar la camioneta del intendente de Salvador Mazza

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, solicitó al Juzgado de Garantías N.º 2 la captura y detención nacional e internacional de Samuel Limón Álvarez, identificado como uno de los principales sospechosos en la investigación por el robo de una camioneta perteneciente al intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, ocurrido el pasado 14 de agosto en un lavadero de barrio Luján, y señalado como una persona conocida en el ambiente delictivo de la zona fronteriza entre Argentina y Bolivia.

El pedido fue formulado por el delito de robo calificado, agravado por el uso de armas y en banda, a partir de los elementos reunidos durante las diligencias desarrolladas por el Grupo de Investigaciones Sector N.º 43.

Entre las medidas realizadas se encuentran tareas de campo, declaraciones testimoniales, la confección de un identikit y el análisis de registros de cámaras de seguridad, elementos que permitieron avanzar en la identificación de uno de los presuntos autores.

A partir de estos resultados, el fiscal Cazón avanzó con el pedido de captura nacional e internacional, teniendo en cuenta además los indicios de que el sospechoso se encontraría en Bolivia y que el vehículo sustraído habría ingresado a ese país. Según la información incorporada a la causa, la camioneta fue detectada mediante cámaras de seguridad en la ciudad boliviana de Yacuiba.

En ese marco, Cazón solicitó que, en caso de disponerse la medida, la orden sea incorporada al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para su vigencia en todo el territorio nacional y que se requiera la emisión de una Notificación Roja de INTERPOL para procurar su localización y captura a nivel internacional.

El hecho

La investigación se inició tras la denuncia por la sustracción de una camioneta Toyota Hilux modelo 2024, que había sido dejada alrededor de las 13.30 del 14 de agosto en un lavadero ubicado sobre avenida 9 de Julio, en barrio Luján de Salvador Mazza.

De acuerdo con las actuaciones, el encargado del establecimiento manifestó inicialmente que había sido sorprendido por cuatro personas armadas, quienes lo maniataron y amenazaron para apoderarse del vehículo. Posteriormente, al revisar las cámaras de seguridad, precisó que habrían sido tres los autores y señaló que llegaron caminando hasta el lugar.

Las primeras diligencias permitieron reconstruir parte del recorrido de fuga hacia la zona de Sauzal, mientras que el avance de la investigación aportó elementos que indicarían que la camioneta habría cruzado hacia Bolivia.

La investigación continúa para determinar la posible participación de otras personas e individualizar a los restantes involucrados.

Asimismo, ante la certeza de que la camioneta sustraída ingresó a la ciudad de Yacuiba, Bolivia, el mismo 14 de agosto, y al haber adquirido el hecho una dimensión internacional, el fiscal Cazón anticipó que oportunamente declinará la competencia por razón de materia y territorio a favor de la Justicia Federal de Tartagal, a la que corresponderá continuar con la investigación.