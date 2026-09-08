Complicaciones en las rutas de Salta: socavón, nieve y fuertes vientos este martes

La Ruta Nacional 51 presenta un socavón en la calzada en el departamento Los Andes, mientras que la Ruta Nacional 50 mantiene media calzada habilitada en la zona de Río Pescado, de acuerdo con el reporte de rutas difundido este martes 8 de septiembre por la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta.

En la RN51 se dispuso un desvío señalizado en el tramo afectado y se pidió circular con extrema precaución. La situación se combina con fuertes vientos en la zona de Los Andes, con velocidades de hasta 69 km/h.

En el norte provincial, sobre la RN34 entre Pichanal y Embarcación, se reportaron baches, animales en banquina y una máquina trabajando a la altura del kilómetro 1341. En el corredor Embarcación–Mosconi–Tartagal–Salvador Mazza también hay tareas de mantenimiento, mientras que en la RN50, a la altura de Río Pescado, el tránsito continúa por media calzada.

Las condiciones más complicadas en las rutas provinciales aparecen en Los Andes y Tolar Grande, donde Defensa Civil informó nieve sobre la RP27 y la RP129, por lo que recomendó portar cadenas y equipo invernal. En Iruya, en tanto, se registran vientos de hasta 63 km/h y la RP133 presenta sectores de cornisa sin pavimentar.

También se pide precaución en Orán por animales en ruta y pedregullo; en Rivadavia y San Martín por maleza sobre calzada y banquinas; en Metán y Anta por pozos; y en la RP33, en Chicoana, por presencia de neblina.

Defensa Civil recomendó reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y consultar el estado de los caminos antes de viajar, especialmente en la Puna y los sectores afectados por viento, nieve o deterioro de la calzada.