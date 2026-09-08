Nieve, hielo y fuertes vientos mantienen cerrados los pasos hacia Chile

Las condiciones meteorológicas complican este martes 8 de septiembre los pasos fronterizos hacia Chile, mientras que los cruces de Salta con Bolivia y Paraguay permanecen habilitados, según el informe actualizado de la Subsecretaría de Defensa Civil de la Provincia.

El Paso Sico está cerrado por inclemencias en alta montaña. Se registran nevadas dispersas, hielo sobre la calzada, una temperatura mínima de 0°C y vientos de 37 km/h. El tránsito fue suspendido por razones de seguridad.

En Socompa, el tránsito está habilitado únicamente para el servicio ferroviario de cargas, mientras que el paso vehicular permanece cerrado. El informe advierte sobre nevadas intensas, viento blanco y ráfagas de hasta 91 km/h, con una probabilidad de nevadas del 70%.

También se encuentra cerrado el Paso de Jama, en Jujuy, debido a bajas temperaturas, fuertes vientos y acumulación de hielo sobre la Ruta Nacional 52. La temperatura mínima prevista es de -3°C, con vientos de hasta 83 km/h.

Los pasos con Bolivia y Paraguay, habilitados

En contraste, los principales cruces entre Salta y Bolivia están abiertos. Salvador Mazza, Los Toldos y el Puente Internacional de Aguas Blancas funcionan las 24 horas, mientras que el paso de Aguas Blancas por chalanas está habilitado de 7 a 19.

El cruce hacia Paraguay por Misión La Paz también se encuentra habilitado, con horario de 7 a 20.

Defensa Civil informó además que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad, con servicios, accesos, estacionamiento y transporte público habilitados.

El organismo recomendó consultar las condiciones antes de viajar, especialmente hacia la cordillera, donde el estado de los pasos puede modificarse rápidamente por las condiciones meteorológicas.