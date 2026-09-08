El Gobierno rechazó incorporar adicionales al haber de retirados de la Policía
El Gobierno de Salta rechazó los planteos de dos retirados de la Policía provincial que buscaban incorporar tres adicionales al cálculo de sus haberes. Las decisiones quedaron plasmadas en los Decretos N° 563 y N° 564, publicados este martes 8 en el Boletín Oficial de Salta.
Los recursos fueron presentados por Norma Gladis Ochoa y Julio Vicente Mateos Díaz. Ambos reclamaron que los conceptos identificados con los códigos 628, 591 y 594 Co.Re.S., definidos actualmente como no remunerativos ni bonificables, fueran considerados salariales y computados tanto en sus haberes de retiro como para aportes y contribuciones.
En ambos decretos, el Ejecutivo sostuvo que definir el carácter remunerativo o no de esos adicionales constituye una facultad propia en materia de política salarial y rechazó los recursos jerárquicos.
Los dos actos administrativos publicados el mismo día consolidan así un mismo criterio frente a reclamos vinculados con la composición de los haberes de retiro policial.