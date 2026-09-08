Producción, turismo y cultura: amplían en $100 millones el acuerdo entre Salta y el CFI

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El Gobierno de Salta amplió en $100 millones el convenio firmado con el Consejo Federal de Inversiones para financiar acciones de producción, turismo sustentable e industrias culturales. La modificación fue aprobada mediante el Decreto N° 570, publicado este martes 8 en el Boletín Oficial de Salta.

Con la nueva adenda, el monto total del acuerdo pasa de $1.150 millones a $1.250 millones. El decreto establece que los $100 millones adicionales se incorporarán al Plan de Acción Técnica y al presupuesto correspondiente a este año.

El dato más relevante aparece en el anexo del Decreto 570: las tres primeras cuotas, de $350 millones, $350 millones y $450 millones, figuran como “ya transferidas”. El cuarto desembolso, por $100 millones, quedó previsto dentro de los diez días posteriores a la firma de la adenda.