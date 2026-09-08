Sin lluvias y con 22°C de máxima: el pronóstico para este martes en Salta

El Servicio Meteorológico Nacional  anticipa una jornada sin lluvias, con cielo entre ligeramente y parcialmente nublado. El viento norte aumentará durante la tarde.
Salta08/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

SALTA (1)

La ciudad de Salta tendrá este martes una marcada amplitud térmica, con una mínima de 1°C y una máxima prevista de 22°C, de acuerdo con el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado, mientras que por la tarde y la noche pasará a parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada.

El viento será prácticamente calmo durante las primeras horas y aumentará por la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 km/h desde el norte, condición que se mantendrá durante la noche.

Recién hacia el fin de semana aparece un cambio más marcado en las temperaturas, pero el dato inmediato para este martes es el contraste entre una mañana muy fría y una tarde templada y seca.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail