Sin lluvias y con 22°C de máxima: el pronóstico para este martes en Salta

La ciudad de Salta tendrá este martes una marcada amplitud térmica, con una mínima de 1°C y una máxima prevista de 22°C, de acuerdo con el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado, mientras que por la tarde y la noche pasará a parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada.

El viento será prácticamente calmo durante las primeras horas y aumentará por la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 km/h desde el norte, condición que se mantendrá durante la noche.

Recién hacia el fin de semana aparece un cambio más marcado en las temperaturas, pero el dato inmediato para este martes es el contraste entre una mañana muy fría y una tarde templada y seca.