Articulan con artesanos para facilitar insumos y comercialización

El acceso a materias primas, la definición de precios y la posibilidad de encontrar espacios de comercialización forman parte de las principales dificultades que artesanos de distintos puntos de Salta plantean en los relevamientos que realiza el Programa de Desarrollo Artesanal.

Por Aries, Florencia Tolava, jefa de Desarrollo Artesanal de la Secretaría de Cultura de la Provincia, explicó que el trabajo se realiza directamente con los artesanos para conocer las necesidades de cada zona y, a partir de ese diagnóstico, planificar distintas acciones.

Actualmente, el registro provincial reúne a 2.044 artesanos. Entre las actividades con mayor presencia se encuentra en primer lugar la cerámica, seguida por los textiles, mientras que el trabajo con chaguar se ubica aproximadamente en el quinto puesto.

“El chaguar es una de las materias primas con las que más se trabaja en el Chaco salteño. Tiene su complejidad de acceso porque cada vez está más retirada la materia prima de las comunidades de pueblos originarios”, señaló Tolava. Esto, agregó, implica traslados o largas caminatas para llegar hasta los lugares de recolección.

En materia de precios, señaló que se busca avanzar mediante capacitaciones y acuerdos, mientras que otro de los objetivos es generar alternativas para que las producciones puedan llegar a diferentes espacios de venta.

Como parte de las acciones vinculadas con la comercialización, la funcionaria adelantó que en la próxima Feria Potencia habrá alrededor de 20 puestos articulados entre Asuntos Indígenas y la Secretaría de Cultura, con artesanías provenientes de diferentes puntos de Salta.