Milagro 2026: amplio operativo para evitar que perros sigan a las peregrinaciones

En ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, el subsecretario de Bienestar Animal de la Municipalidad, Matías Peretti, brindó detalles del operativo que desarrollan para evitar que perros sigan a las peregrinaciones que llegan a la ciudad por el Milagro.

“Trabajamos con las identificaciones de animales, sobre todo en barrios donde pasan los peregrinos”, indicó, y señaló que trabajan con las parroquias para que verifiquen que a las peregrinaciones no se sumen perros; “si es así, que los identifiquen para que cuando lleguen al casco céntrico nosotros podamos devolverlos a su lugar”, añadió.

En tanto, el funcionario informó que implementarán puntos fijos de control en el expeaje AUNOR, San Luis, Plaza 9 de Julio y barrio San Carlos.

“Lo que se hace es, una vez retenido, se lo revisa para conocer su estado de salud, si está en una mala situación va directo al Hospital de Mascotas. Si está todo bien, va al Centro de Adopciones donde, después del Milagro, se publicarán los animales para que vuelvan con sus familias”, concluyó Peretti.

Cabe destacar que sigue vigente el sistema de cintas de colores identificatorias por cada localidad.