Recuperaron 34 cartones robados del Bingo Materno Infantil

Un hombre de 39 años fue detenido en la ciudad de Salta y la Policía recuperó 34 cartones del Bingo Materno Infantil, en una investigación que permitió vincularlo con dos hechos de hurto registrados entre el viernes y el sábado.

El procedimiento se realizó en la zona de San Martín y Santa Fe, donde efectivos de la División Investigaciones Centro identificaron a dos hombres que circulaban en motocicleta. Uno de ellos fue reconocido como sospechoso de la sustracción de cartones ocurrida el viernes en Catamarca al 800, hecho que había quedado registrado por cámaras de seguridad.

Durante la requisa encontraron 34 cartones, tres troqueles, dinero en efectivo, dos maquetas que simulaban ser teléfonos celulares y una lapicera. Los investigadores determinaron luego que parte de esos elementos estaban vinculados con un segundo hurto denunciado el sábado en barrio Juan Pablo II.

El hombre de 39 años quedó detenido y la motocicleta fue secuestrada. El segundo involucrado, de 33 años, fue identificado y quedó a disposición de la Justicia. Intervinieron la Unidad de Flagrancia y el Colegio de Jueces de Garantías.