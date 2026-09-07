Impulsan la acreditación de artesanos en Salta: ya hay más de 2.000 registrados

Salta cuenta actualmente con 2.044 artesanos registrados oficialmente y continúa recibiendo nuevas solicitudes para acceder al carnet que acredita la actividad. Así lo informó por Aries, la jefa de Desarrollo Artesanal de la Secretaría de Cultura, Florencia Tolava, quien explicó cómo funciona el proceso de incorporación al programa.

El trámite comienza de manera online. Los interesados deben ingresar al sitio de Cultura de Salta y completar el formulario correspondiente al Registro de Artesanos. Una vez presentada la solicitud, el área provincial realiza periódicamente las evaluaciones junto con los municipios.

“Cada tres o cuatro meses estamos auditando, junto con los municipios, que estos intereses realmente respondan a lo que es la Ley de Artesanías”, explicó.

Para acceder al carnet, las producciones deben cumplir tres condiciones contempladas en la normativa: estar realizadas a mano, utilizar materia prima natural y contar con algún rasgo de identidad local.

“Tener el carnet, además de que le da una legitimidad y visibilidad, le sirve al artesano, para entrar en los programas de capacitaciones o de los microcréditos. Tener el carnet de artesano es una gran puerta que se abre para trabajar un montón de cosas”, remarcó.

Sitio para acceder al Registro de Artesanos: https://culturasalta.gov.ar/registros_cultura/registro-de-artesanos-2025/