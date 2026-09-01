Hasta fines de agosto hubo 169 femicidios en el año

No hay discurso ultraderechista para minimizar la urgencia en atención a los casos de violencia de género que resista a los informes. Según La Casa del Encuentro, que lleva adelante el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, desde el 1° de enero al 31 de agosto de 2026 se produjeron 169 femicidios. Estas tragedias dejaron a 203 hijos e hijas sin madre —más de la mitad son menores de edad, y en más de la mitad de los casos, los agresores eran parejas o ex parejas de las víctimas—. Con esto, lo que el relevamiento busca destacar es que “el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor”, dado que en el 67% de los casos fueron asesinadas en su hogar.

En números, el informe pondera que ocurrieron hasta la fecha 144 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 8 transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

En términos demográficos, la institución indicó que la mayoría de los femicidios ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, seguida por Santa Fe y Córdoba.

Por otro lado, señalaron que se registraron 349 intentos de femicidios que continúan en seguimiento. El 16% de las mujeres agredidas tenía denuncia previa, por lo que la organización enfatizó que “las medidas dictadas y la falta de perspectiva integral en materia de derechos de la justicia fueron insuficientes, ya que le permitieron al agresor seguir actuando con impunidad”.

“Analizar todas las variables que surgen entre los femicidios y los intentos nos demuestra la realidad que viven cientos de mujeres en todo el país: la falta de acceso a justicia”, puntualizaron desde la Casa del Encuentro.

En esta línea, señalaron que durante la feria judicial de invierno, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación asistió a 600 personas. De ese total, 357 denunciaron situaciones de violencia doméstica, lo que representó un incremento del 8% respecto de igual período del año pasado. Realizaron 491 evaluaciones de riesgo, un 15% más que el año anterior.

Página12