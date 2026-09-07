El salteño que quiso reemplazar el voto por un sistema corporativista

A 96 años del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, Nicolás Gana, repasó la figura del salteño José Félix Uriburu en N&N por Aries, el militar que encabezó el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen y abrió un largo período de interrupciones del orden constitucional argentino.

Uriburu había nacido en Salta en 1868 y pertenecía a una familia profundamente vinculada con las élites políticas y económicas de la época. Era sobrino del expresidente José Evaristo Uriburu, descendiente de Juan Antonio Álvarez de Arenales y terminó relacionado también con una de las familias empresariales más importantes de Buenos Aires al casarse con Aurelia Madero.

Gana describió ese entramado como parte de una oligarquía salteña vinculada con el modelo agroexportador porteño, en la que el poder económico y político permanecía concentrado en pocos apellidos.

Desde el Ejército, Uriburu encabezó la conspiración que terminó con la segunda presidencia de Yrigoyen, un gobierno que ya atravesaba una fuerte debilidad política, problemas internos y las consecuencias económicas de la crisis mundial de 1929.

Sin embargo, Gana destacó que el golpe estuvo lejos de ser una operación militar impecable. Hubo desorganización, problemas de coordinación y diferencias dentro del propio Ejército. Su triunfo respondió, en buena medida, a la parálisis y falta de reacción de las fuerzas que permanecían leales al Gobierno.

Dentro del sector golpista también convivían proyectos distintos. Uriburu representaba una corriente nacionalista, corporativista y cercana a las experiencias fascistas europeas, mientras que Agustín P. Justo encabezaba un sector más liberal y cercano a los grupos conservadores tradicionales.

El proyecto de Uriburu iba mucho más allá de reemplazar a un presidente.

Su intención era reformar profundamente el sistema político argentino: cuestionaba a los partidos políticos, rechazaba la política de masas y pretendía reemplazar la representación ciudadana basada en el sufragio universal por un esquema de representación corporativa.

En ese modelo, el Congreso dejaría de estar integrado por representantes elegidos mediante el voto popular y pasaría a tener delegados de distintos sectores de la sociedad, como cámaras empresariales, entidades profesionales, gremios, universidades, Fuerzas Armadas e Iglesia.

Según explicó Gana, Uriburu consideraba que esos grupos podían representar mejor los intereses del país que los partidos políticos tradicionales. El proyecto, sin embargo, tuvo escaso respaldo incluso entre sectores conservadores que habían acompañado inicialmente el golpe.

Una elección provincial en Buenos Aires terminó mostrando la falta de apoyo popular al régimen: el radicalismo obtuvo un triunfo contundente. A partir de allí, el experimento corporativista comenzó a desmoronarse y finalmente se convocó a elecciones generales.

El precedente que dejó la Corte

Uno de los aspectos centrales señalados por Gana ocurrió pocos días después del golpe.

La Corte Suprema de Justicia reconoció al gobierno de Uriburu, otorgándole institucionalidad al nuevo poder surgido de la ruptura constitucional.

Para el columnista, aquello marcó “un tristísimo precedente”, porque por primera vez se legitimaba jurídicamente el quebrantamiento del orden constitucional.

Esa decisión dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto, que posteriormente sería utilizada para reconocer a otras dictaduras surgidas de golpes militares en Argentina.

El gobierno de Uriburu también significó el regreso de sectores económicos tradicionales a los principales cargos del Estado.

Gana señaló que en su Gabinete aparecieron ganaderos de la Pampa Húmeda, banqueros, abogados de compañías extranjeras, empresarios azucareros y dirigentes relacionados con petroleras internacionales.

Entre los ejemplos mencionó a funcionarios vinculados con Standard Oil y Anglo-Persian Oil, y destacó que el propio canciller Ernesto Bosch había presidido esta última compañía.

“Ahí hay un lobby petrolero por lo menos muy instalado”, sintetizó.

Represión y comienzo de la Década Infame

La dictadura de Uriburu estuvo además caracterizada por un fuerte esquema represivo.

Se impuso la ley marcial, se persiguió a dirigentes políticos, trabajadores, militantes obreros y anarquistas, se censuraron diarios y se produjeron fusilamientos.

El régimen avanzó especialmente contra el radicalismo y los sectores de izquierda, considerados enemigos del proyecto político que pretendía imponer el Gobierno militar.

El intento corporativista terminó durando alrededor de un año y medio. En 1932 asumió Agustín P. Justo después de elecciones atravesadas por proscripciones y fraude, dando comienzo al período conocido como la Década Infame.

Uriburu viajó posteriormente a París para tratar un cáncer de estómago y murió en abril de ese mismo año.

Para Gana, aquel episodio dejó mucho más que el derrocamiento de Yrigoyen: inauguró una etapa en la que las Fuerzas Armadas pasaron a ocupar recurrentemente un lugar de intervención directa en la política argentina.

El golpe del 6 de septiembre de 1930 se convirtió así en el punto de partida de una serie de interrupciones institucionales que marcarían gran parte del siglo XX argentino, encabezadas por un dirigente nacido en Salta que intentó reemplazar la democracia liberal por un modelo autoritario y corporativista.